Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Rucksack von Terrasse gestohlen

JenaJena (ots)

Im Mädertal in Jena haben Unbekannte einen Rucksack entwendet, welcher im Bereich der Terrasse eines Wohnhauses hing. Der oder die Täter betraten widerrechtlich das Grundstück und eigneten sich den Rucksack an. Weiterhin nahmen die Unbekannten noch ein Multitool im Wert von etwa 30 Euro an sich, bevor sie unerkannt das Grundstück wieder verließen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Telefon: 03641- 81 1503

E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell