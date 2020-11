Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Schmierereien für die Tonne

JenaJena (ots)

Unbekannte beschmierten im Zeitraum des vergangenen Wochenendes mehrere Mülltonnen in Jena. In einem Hauseingang in der Grietgasse wurden durch den oder die Täter mehrere Graffiti auf den abgestellten Entsorgungsbehältnissen angebracht und dadurch ein Sachschaden von etwa 1000 Euro verursacht. Hinweise zu den Tätern gibt es aktuell nicht.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Telefon: 03641- 81 1503

E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell