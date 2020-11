Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Apolda

Apolda

Im Zeitraum von Freitagmittag bis Montagmorgen wurde ein Stück Kupferfallrohr von der Rückseite des Rathauses in Apolda durch unbekannte Täter demontiert und entwendet. Der Schaden wird hier auf ca. 150 EUR geschätzt.

Im gleichen Tatzeitraum wurde an der Lutherkirche in Apolda ein 2,5 m langes Kupferfallrohr abgerissen und entwendet. Der Schaden wird auf hier auf 140 EUR geschätzt.

In der Brandesstraße gegenüber dem Grundstück Nr. 10 wurde am Montag im Zeitraum von 10:30 Uhr bis 12:30 Uhr ein Pkw Twingo beschädigt, welcher in Fahrtrichtung Dornburger Straße parkte. Anhand der Spurenlage wird davon ausgegangen, dass das Verursacherfahrzeug die Brandesstraße in Richtung Dornburger Straße befuhr und mit seinem rechten Außenspiegel zuerst an der linken hinteren Fahrzeugseite des Twingo entlangschrammte, bevor er gegen den linken Außenspiegel des Twingo stieß. Am Pkw Twingo entstand Sachschaden in Höhe von ca. 750 EUR.

