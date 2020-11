Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Medieninformation der PI Weimar vom 10.11.2020

WeimarWeimar (ots)

Verkehrsunfall

Am 09.11.2020 kam es gegen 08:00 Uhr in der Henry-van-de Velde-Straße zu einem Unfall zwischen zwei PKW. Ein 18-jähriger Fahrer eines Citroen stieß beim Vorwärtseinparken gegen einen ordnungsgemäß in einer Parkbucht geparkten Audi einer 42-jährigen Frau. An beiden Fahrzeugen entstand geringer Sachschaden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Sachbeschädigung/ Graffiti

Am 09.11.2020 wurde gegen 08:20 Uhr eine Sachbeschädigung im Atrium Weimar polizeilich bekannt. Ein 65-jähriger Mann teilte mit, dass im Fahrstuhl mehrere Graffito angebracht wurden. Weiterhin wurde eine Tür beschädigt. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 1580,- Euro. Zeugen melden sich bitte unter der Telefonnummer 03643/8820 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

Kleinunfall

Am 09.11.2020 kam es gegen 15:30 Uhr in der Thomas-Müntzer-Straße zu einem Kleinunfall. Ein 67-jähriger Taxifahrer fuhr mit seinem VW T4 in Höhe der Hausnummer 15 rückwärts, um einen entgegenkommenden Fahrzeug die Durchfahrt zu ermöglichen. Dabei stieß er an einem am rechten Fahrbahnrand geparkten VW Golf eines 68-jährigen Mannes. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Verletzt wurde niemand.

Fahren unter dem Einfluss berauschender Mittel

Am 10.11.2020 fiel einer Polizeistreife gegen 00:30 Uhr ein PKW Opel im Bereich der Trierer Straße durch seine ungewöhnliche Fahrweise auf. Der 25-jährige Fahrer wurde einer Verkehrskontrolle unterzogen. Ein freiwilliger Drogentest schlug positiv auf Cannabis an. Es erfolgte eine Blutentnahme im Krankenhaus Weimar. Anzeige wegen der Teilnahme am Straßenverkehr unter berauschenden Mitteln wurde erstattet.

Ruhestörung

Zu einer Ruhestörung kam es in den frühen Morgenstunden am 10.11.2020 in der Bruno-Apitz-Straße 29. Eine 65- jährige Bewohnerin des Mehrfamilienhauses informierte gegen 01:40 Uhr die Polizei, da sie keine Nachtruhe finden konnte. Grund hierfür war lautes Geschrei im Treppenhaus einer 33-jährigen Mitbewohnerin des Hauses. Nach Rücksprache mit den vor Ort eingesetzten Beamten konnte wieder Ruhe hergestellt werden. Ein Grund für das Geschrei konnte nicht herausgefunden werden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Polizeiinspektion Weimar

Telefon: 03643 8820

E-Mail: dgl.pi.weimar@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell