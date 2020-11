Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zigarettendieb auf frischer Tat gestellt

WeimarWeimar (ots)

Nach mehreren Diebstählen von Zigaretten aus einem Kiosk am Goetheplatz in Weimar fiel der Verdacht auf einen Zeitungslieferanten. Dieser soll sich mehrmals bei der Anlieferung von Zeitschriften aus der Auslage des Ladengeschäftes bedient haben. Der ermittlungsführenden Weimarer Kriminalpolizei gelang es, mit Unterstützung von Beamten der zivilen Einsatzgruppe aus Jena, den Dieb am frühen Samstagmorgen auf frischer Tat zu stellen. Als die Beamten einschritten, verließ der Tatverdächtige gerade den Laden mit Zigaretten und Schokoriegeln im Gesamtwert von über 300 Euro. Der Gesamtwert seiner Beute, welche er sich in der Vergangenheit widerrechtlich angeeignet hat, liegt bei über 1000 Euro. Den 60-jährigen Mann erwartet nun ein Strafverfahren wegen Diebstahls in mehreren Fällen.

