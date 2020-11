Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zeugen gesucht

WeimarWeimar (ots)

Am Sonntag, den 28. Juni 2020 entwendete ein bislang unbekannter Täter ein hochwertiges Fahrrad. Das E-Bike der Marke Cube wurde vor dem Klinikum Weimar in der Henry-van-de-Velde-Straße abgestellt und mit einem Gliederschloss am Fahrradständer fixiert. Der Täter öffnete auf bisher unbekannte Art und Weise das Fahrradschloss, entnahm das E-Bike und ließ das Schloss am Tatort zurück. Das Cube hatte einen Wert von etwa 3000 Euro. Der Beschluss über die Öffentlichkeitsfahndung seitens des zuständigen Gerichts liegt nun vor.

Die Polizei Weimar sucht nun nach Zeugen. Wer hat den Vorfall beobachtet und kann Angaben zum Täter machen? Wer erkennt die abgebildete Person und kann Hinweise zu dessen Identität geben?

Hinweise bitte an die Polizei Weimar unter Tel. 03643 - 8820 oder an ED.PI.Weimar@polizei.thueringen.de

