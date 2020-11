Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Von der Straße abgekommen und überschlagen

Saale-Holzland-KreisSaale-Holzland-Kreis (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag verunfallte ein junger Mann im Saale-Holzland-Kreis. Der 20-Jährige war mit seinem Pkw zwischen Bad Klosterlausnitz und Eisenberg unterwegs, als er in einer leichten Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam. Das Fahrzeug überschlug sich mehrfach und kam auf dem Dach zum Liegen. Der junge Mann wurde bei dem Unfall schwer verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden. An seinem Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden. Dieses musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Telefon: 03641-81 1504

E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell