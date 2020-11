Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Junge Frau stürzt im Kreisverkehr bei Bucha

Saale-Holzland-KreisSaale-Holzland-Kreis (ots)

Eine 17-Jährige stürzte am Sonntagnachmittag mit ihrem Moped bei Bucha. Die junge Frau war, gegen 15:30 Uhr, im Kreisverkehr an der Anschlussstelle Bucha unterwegs und versuchte einen Gang herunterzuschalten. Hierbei brach allerdings ihr Hinterrad aus und die Krad-Fahrerin kam zu Fall. Durch den Sturz verletzte sich die 17-Jährige leicht, musste aber nicht in ein Klinikum gebracht werden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Telefon: 03641-81 1504

E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell