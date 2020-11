Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Einbruch in Garagenkomplex

JenaJena (ots)

Gleich sechs aufgebrochene Garagen meldete der Verantwortliche eines Garagenkomplexes im Wehrigt in Jena. Als dieser am Sonntagmittag den Bereich der Garagen betrat und die beschädigten Tore feststellte, informierte der Zeuge unmittelbar die Polizei. Die unbekannten Täter überstiegen den Zaun und gelangten somit auf das Gelände des Garagenkomplexes. Hier beschädigten die Unbekannten die Schließösen und Vorhängeschlösser der Tore und entwendeten aus einer Garage ein Mofa im Wert von etwa 1500 Euro. Das gestohlene Zündapp konnte aber in den Morgenstunden durch eine Streifenbesatzung aufgefunden, sichergestellt und im Nachgang an den Eigentümer wieder übergeben werden.

