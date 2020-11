Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Durch Fahrmanöver im Bus gestürzt

JenaJena (ots)

Mehrere Verletzte gab es am Sonntagmittag bei einem Bremsmanöver eines Busfahrers in Jena. Der 52-jährige Busfahrer befuhr, gegen 12:30 Uhr, die Dornburger Straße und musste an einer Ampel halten, da diese auf Rot umsprang. Da der Fahrer das Signal aber erst sehr spät erkannte, musste er eine Gefahrenbremsung einleiten, um rechtzeitig zum Stehen zu kommen. Drei Fahrgäste im Alter zwischen 57- und 87 Jahren kamen daraufhin zu Fall und verletzten sich leicht, benötigten aber keine medizinische Versorgung.Durch Fahrmanöver im Bus gestürzt

