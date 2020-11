LPI-J: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Apolda

Landespolizeiinspektion Jena

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Sonntag gegen 14:00 Uhr in Bad Sulza. Eine 81-jährige Fahrerin eines Pkw Mazda wollte von der Rudolf-Gröschner-Straße aus die Wunderwaldstraße befahren. Dabei übersah sie einen Pkw Saab, welcher die Wunderwaldstraße aus Richtung Stadtzentrum befuhr. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Verletzt wurde niemand. Am Pkw Mazda wurden beide Türen der Fahrerseite sowie der hintere Stoßfänger beschädigt. Der Schaden wird auf 2500 EUR geschätzt. Am Pkw Saab entstand im Frontbereich ein Schaden in Höhe von 2000 EUR.

