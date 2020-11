LPI-J: Medieninformation der PI Weimar 09.11.2020

Landespolizeiinspektion Jena

Brandfall in Gelmeroda

Am Sonntag den 08.11.2020 bemerkte ein Anwohner gegen 09:30 Uhr ein größeres Feuer in Gelmeroda im Bereich des Ehringsdorfer Weges. Der 60-jährige Betreiber des Feuers hatte eine Genehmigung Grünschnitt zu verbrennen. Diese galt jedoch nur für den Vortag. Da er Holzbohlen mitverbrannte wurde die Berufsfeuerwehr Weimar und das Umweltamt informiert. Das Feuer wurde unter Aufsicht der Feuerwehr kontrolliert abbrennen lassen.

Verkehrsunfall mit verletzter Person

Am 08.11.2020 kam es gegen 11:40 Uhr in der Jakobstraße zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein am rechten Fahrbahnrand ordnungsgemäß geparkter PKW wurde von einem Radfahrer übersehen. Der 20-jährige fuhr in Richtung Wagnergasse und kollidierte mit dem PKW, sodass er zu Fall kam und mit dem Gesicht auf der Straße aufschlug. Dabei verletzte er sich schwer. Er wurde zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus Weimar gebracht. Ein Drogentest verlief positiv auf Cannabis, dessen Konsum vermutlich ursächlich für den Unfall war. Am geparkten PKW entstand kein Sachschaden. Eine Anzeige wegen schwerem Eingriff in den Straßenverkehr wurde gegen den 20-jährigen Unfallverursacher gefertigt.

Körperverletzung/ Häusliche Gewalt

Zu einer Körperverletzung kam es am 08.11.2020 gegen 18:00 Uhr in der Brennerstraße. Ein 41- jähriger Mann geriet mit seiner 43-jährigen Frau in Streit über die Erziehung ihres gemeinsamen 4-jährigen Sohnes. Als die Frau die Wohnung verlassen wollte, wurde sie durch ihren Mann getreten, aber nicht verletzt. Eine Anzeige wegen Körperverletzung wurde erstattet. Der Mann wurde der Wohnung verwiesen.

Realisierung Haftbefehl

Am 08.11.2020 wurde gegen 22:30 Uhr durch eine Polizeistreife ein 43-jähriger Mann im Hainweg angetroffen, dessen Fahrzeug seit 2018 außer Betrieb gesetzt war. Bei der weiteren Kontrolle stellte sich heraus, dass er mit Haftbefehl gesucht wurde. Bei der Prüfung auf der Dienststelle konnte die Vollstreckung des Haftbefehles durch eine Geldzahlung abgewendet werden. Eine Anzeige wegen des nichtzugelassenen Fahrzeuges wurde erstattet.

Einbruchsalarm

Gegen 22:50 Uhr kam es zur Auslösung eines optischen Alarmes in der Marcel-Paul-Straße im REWE-Markt. Durch eine Polizeistreife wurde das Objekt begangen. Hier konnte die äußere Verschlusssicherheit festgestellt und von einem Fehlalarm ausgegangen werden.

