Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Parkscheinautomat aufgebrochen

JenaJena (ots)

In Stadtroda hebelten unbekannte Täter in der Nacht von Freitag zu Samstag einen Parkscheinautomaten auf dem Parkplatz am Freibad auf. Obwohl ein hoher Sachschaden angerichtet wurde, konnte sie nicht an die eigentliche Geldkassette gelangen. Wer sachdienliche Angaben zur Tat machen kann, informiere bitte die Polizei in Stadtroda unter 036428 640.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell