Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Begegnungsunfall zwischen Fußgänger und Radfahrer

JenaJena (ots)

Am Samstag um 12:45 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Fußgänger und Fahrradfahrer. Der Fußgänger überquerte die Fußgänger- undRadfahrerfurt über die Knebelstraße aus Richtung Paradiesstraße in Richtung Paradiesbrücke bei Lichtzeichen "Grün". Die Fahrradfahrerin kam dem Fußgängerauf der Mittelinsel der Furt entgegen und versuchte nach rechts auszuweichen. Der Fußgänger reagierte nicht und lief unverändert weiter. In der weiteren Folgekam es zum seitlichen Anstoß, woraufhin die Fahrradfahrerin nach rechts zu Fallkam und sich leicht verletzte.

