Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Täter frischer Tat

JenaJena (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, kurz vor 02:00 Uhr, wurden dank der Mitteilung eines Zeugen zwei Jugendliche im Alter von 16 und 17 Jahren erwischt, wie diese in der August-Bebel-Straße in 07743 Jena an insgesamt fünfzehn geparkten Fahrzeugen den rechten Außenspiegel abtraten. Gegen die zwei männlichen Jugendlichen wurde eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung erstattet.

Kurz zuvor, am Sonntag gegen 00:15 Uhr, wurde eine Gruppe Jugendlicher, unter der auch die zwei Täter der Sachbeschädigung am Pkw waren, beobachtet, wie ein Jugendlicher aus der Gruppe die Überwachungskamera samt Kabel von der Decke im Schalterraum der Bank in der August- Bebel- Straße in 07743 Jena abrissen und die Überwachungskamera entwendeten. Die Personengruppe konnte nahe der Bank gestellt und deren Identität geklärt werden. Das Beutegut konnte aufgefunden werden, welches zuvor vom Täter versteckt wurde. Der männliche Jugendliche im Alter von 14 Jahren muss sich nun wegen einer Sachbeschädigung verantworten.

