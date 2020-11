Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zeugenaufruf

JenaJena (ots)

Am Freitagabend, gegen 22:25 Uhr, hielt sich eine dreiköpfige Gruppe im Bereich der Jenergasse in 07743 Jena auf. Die unbekannte männliche Person (zwischen 15 und 20 Jahre, trug eine rote Jacke oder Hoodi als Oberbekleidung) rief in der Öffentlichkeit deutlich hörbar und mehrfach aus der Gruppe heraus den Ausruf "Sieg Heil". Trotz sofortigem Einsatz eines Streifenwagens konnte der Täter bzw. die Gruppe nicht festgestellt werden. Es wurde eine Anzeige gegen Unbekannt aufgenommen. Hinweise werden von der Polizei Jena unter 03641-810 entgegengenommen.

