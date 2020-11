Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Medieninformation der PI Weimar vom 08.11.2020

WeimarWeimar (ots)

Unfälle

Überhöhte Geschwindigkeit war die Ursache eines Verkehrsunfalles am Freitag gegen 13:45 Uhr im Nordkreis des Weimarer Landes. Ein 24 jähriger Audifahrer befuhr die Landstraße aus Richtung Vippachedelhausen kommend in Richtung Neumark. Aufgrund überhöhter Geschwindigkeit verlor er in einer Linkskurve die Kontrolle über seinen Pkw. Das Fahrzeug geriet ins Schleudern und kam nach links von der Fahrbahn ab. In der weiteren Folge überschlug sich der Pkw und kam im Straßengraben auf dem Dach zum Liegen.

Der Fahrer des Unfallfahrzeuges erlitt zum Glück nur leichte Verletzungen, sein Beifahrer blieb unverletzt.

Der Schaden am Pkw beläuft sich auf ca. 7.000 Euro.

Ein weiterer Unfall mit Personenschaden ereignete sich Samstagnachmittag in Taubach. Ein Pkw-Fahrer befuhr die Straße In der Schatzgrube übersah an der Kreuzung zur Straße Auf dem Steinberge einen von rechts kommenden Radfahrer und es kam zur Kollision. Der Radfahrer erlitt leichte Verletzungen und musste in der Folge ambulant im Klinikum Weimar behandelt werden. Der Gesamtschaden an Pkw und Fahrrad wird auf ca. 1.100 Euro geschätzt.

Trunkenheit im Straßenverkehr

Sonntagmorgen gegen 04:30 Uhr erregte ein Radfahrer in der F.-Freiligrath-Straße die Aufmerksamkeit einer Streife der Polizei. Da sich das Fahrrad ohne Licht und in Schlängellinien fortbewegte, wurde der Pedalritter einer Kontrolle unterzogen. Der vor Ort durchgeführte Atemalkoholtest ergab stolze 2,07 Promille. Der Promillesünder wurde zur Blutentnahme gebeten und die Beamten erstatteten Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr. Dies gefiel dem 33-jährigen offensichtlich nicht und er beleidigte die Beamten, sodass eine weitere Anzeige wegen Beleidigung erstattet wurde.

Trickbetrüger

Am Freitag wurde erneut ein Weimarer Bürger Opfer eines dreisten Telefontrickbetrügers. Er erhielt einen Anruf eines vermeintlichen Mitarbeiters einer Gewinnspielfirma. Dem Senior wurde vorgegaukelt, er hätte angeblich Bargeld im fünfstelligen Bereich gewonnen. Damit das Geld zugestellt werden könne, müsse er eine "Transportgebühr" in Form von Zahlungscodes übermitteln. Der arglose ältere Herr übermittelte Aktivierungscodes über insgesamt 1000,- Euro per Telefon. Den in Aussicht gestellten Gewinn erhielt er natürlich nicht.

Eine weitere Mitteilung über einen möglichen Betrug erhielt die Weimarer Polizei ebenfalls am Freitag gegen 11:00 Uhr. Ein Zeuge hatte zuvor beobachtet, wie eine junge Frau mit Spendenkladde in der Zeit von ca. 09:00 Uhr bis 09:30 Uhr zunächst am REWE-Markt und anschließend am NETTO-Markt in Blankenhain Passanten ansprach und offensichtlich um Spenden für einen Taubstummenverband bat. Mehrere, zurzeit unbekannte, Personen sollen dieser Frau auch Geld gegeben haben.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Weimar, Tel. 03643 882 0 zu melden.

Berauscht

Freitagabend beschwerten sich Anwohnern eines Mehrfamilienhauses in Schöndorf über vermutlichen Cannabisgeruch bei der Polizei. Auch die eingesetzten Beamten stellten deutlich wahrnehmbar Cannabisgeruch im Hausflur fest. Der Geruch führte die Beamten zu der Wohnung eines 34-Jährigen. Dieser räumte bereitwillig ein, Betäubungsmittel geraucht und auch noch etwas davon übrig zu haben. In der Wohnung konnten die Beamten geringe Mengen Betäubungsmittel auffinden und sicherstellen.

