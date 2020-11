LPI-J: Pressebericht PI Apolda 08.11.2020

Landespolizeiinspektion Jena

Pressebericht PI Apolda 08.11.2020

ApoldaApolda (ots)

In der Apoldaer Christian-Zimmermann-Straße wurde am 07.11.2020 gegen 17:00 Uhr ein 60 Jahre alter Mann durch eine derzeit unbekannte männliche Person mit einem Messer angegriffen. Der Geschädigte konnte den Angriff abwehren und verletzte dabei den Angreifer im Gesicht. Ein politisch motivierter Hintergrund der Tat wird noch geprüft. Im Rahmen der Ermittlungen werden Hinweise und Zeugen gesucht welche den Vorfall beobachteten und Angaben machen können.

Im Rahmen der Prüfung zur Körperverletzung aus der Apoldaer Christian-Zimmermann-Str. wurde im Klinikum Apolda, wurde eine männliche Person festgestellt, welche augenscheinlich Kopfverletzungen aufwies. Dazu wurde bekannt, dass sich die Person am 07.11.2020 auf einer Demonstration in Leipzig befand und dort von mehreren Personen angegriffen und verletzt wurde. Eine Strafanzeige wurde entsprechend von Amts wegen aufgenommen.

Am 07.11.2020 gegen 00:30 Uhr beschädigten drei Personen in der Ortslage Niederroßla Stromkästen, indem diese mit Farben und Symbolen des Fußballvereins FC Carl-Zeiss Jena besprüht wurden. Vom Tatort selbst entfernte sich eine Person in unbekannte Richtung. Zwei Personen, sowie diverse Sprühdosen wurden durch die Polizei festgestellt. Angaben zu weiteren möglichen Sachbeschädigungen und Personen mit genannten Bezug nimmt die Polizeiinspektion Apolda entgegen.

