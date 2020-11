Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Welche Ironie - Von Betrügern wegen Betruges bezichtigt

JenaJena (ots)

Betrüger lassen sich immer wieder etwas Neues einfallen. So versuchen sie nun eine neue Betrugsmasche zu etablieren. Hierbei erhalten die potenziellen Opfer eine Anklageschrift der Staatsanwaltschaft Berlin, die ihnen per Post zugesandt wird. Mit welch Ironie die Betrüger hierbei vorgehen, musste auch eine 79-Jährige aus Bad Berka erfahren. In dieser vermeintlichen Anklageschrift wurde die Rentnerin des Betruges bezichtigt, wobei aber lediglich die Strafnorm aus dem Strafgesetz zitiert und abgebildet wurde. Weiterhin wurde die Frau aufgefordert sich umgehend bei betreffender Stelle zu melden, indem sie die angegebene Nummer auf dem Schreiben anwählt. Die rüstige Rentnerin wurde stutzig, als sie ihren falsch geschriebenen Namen las und hat sich dann umgehend an die Polizei gewandt. Hier stellte sich heraus, dass es sich bei dem Schreiben um eine Fälschung handelt und dieses Phänomen mittlerweile bundesweit für Aufsehen sorgt. Die Polizei warnt vor dieser Betrugsmasche. Wählen sie nicht die im Schreiben angegebene Nummer und informieren sie im Zweifelsfall die Polizei.

