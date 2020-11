Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Aufgefahren

Saale-Holzland-KreisSaale-Holzland-Kreis (ots)

Ein Auffahrunfall ereignete sich am Donnerstagmittag in Bad Klosterlausnitz. Der Fahrer eines BMW war auf der August-Bebel-Straße unterwegs und musste verkehrsbedingt bremsen. Ein dahinterfahrender Suzuki bemerkte dies zu spät, konnte folglich nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf. Hierbei verletzte sich der Unfallverursacher leicht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

