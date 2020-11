Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unfall sorgt für Verkehrsbeeinträchtigung

JenaJena (ots)

Am Donnerstagnachmittag kam es in der Wiesenstraße in Jena zu einem Unfall mit zwei Fahrzeugen. Eines davon war mit sieben Kindern besetzt, die glücklicherweise alle unverletzt geblieben sind. Eine 29-Jährige wollte mit ihrem Audi von der Ilmstraße nach links auf die Wiesenstraße einbiegen. Hierbei missachtete sie den vorfahrtsberechtigten Fiat Talento und stieß mit diesem zusammen. Eine 54-jährige Beifahrerin wurde bei der Kollision leicht verletzt und wurde ins Klinikum gebracht. Aufgrund des Unfalls kam es in dem Bereich zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen. Die Fahrzeuge mussten durch Abschleppunternehmen geborgen werden.

