Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zwei Pkws in Jena-Lobeda entwendet

JenaJena (ots)

In den frühen Morgenstunden des Freitages musste eine 59-Jährige aus Jena feststellen, dass ihr Fahrzeug entwendet wurde. Gegen 01:30 Uhr hat sie ihren Pkw noch vor der Wohnanschrift in der Richard-Sorge-Straße gesehen. Als sie etwa zwei Stunden später das Fehlen ihres Mitsubishi bemerkte, informierte die Jenaerin unverzüglich die Polizei. Doch auch im Nahbereich konnte das Fahrzeug nicht aufgefunden werden. Der Restwert des 2018 gebauten Pkw beträgt noch etwa 13.000 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Gegen 07:00 Uhr meldete sich eine 36-Jährige aus Jena, welche ebenfalls ihr Fahrzeug vermisst. Der Toyota RAV4 wurde am Vortag, gegen 18:30 Uhr, in der Ernst-Schneller-Straße abgeparkt. Als die Frau ihr Fahrzeug nutzten wollte, war es nicht mehr an Ort und Stelle. Eine umgehend eingeleitete Suche verlief bisher ohne Erfolg.

