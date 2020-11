LPI-J: Medieninformation der PI Weimar vom 06.11.2020

Landespolizeiinspektion Jena

Radfahrerin verletzt

Weil sie durch die tiefstehende Sonne geblendet wurde, übersah am Donnerstagmorgen eine 42-jährige Frau in ihrem Renault eine Radfahrerin. Die 72-jährige Radlerin versuchte noch auszuweichen, als der ihr entgegenkommende Pkw in der Haeckelstraße zu weit auf ihre Fahrbahnseite kam. Es kam zur leichten Kollision zwischen Pkw und Rad, in dessen Folge die Radlerin stürzte. Mit Verletzungen an Kopf und Arm musste die Frau in ein Krankenhaus verbracht werden. An den Fahrzeugen entstand minimalster Sachschaden.

Betrunken

2,18 Promille - diesen Wert ergab ein gestern Vormittag durchgeführter Atemalkoholtest mit einer 42-Jährigen. Die Frau aus Erfurt geriet in der Buttelstedter Straße in eine Verkehrskontrolle, bei der die Beamten vor Ort den Geruch des Alkohols wahrnahmen. Die Frau wurde zur Blutentnahme verbracht; ihr Führerschein sichergestellt.

Nächtlicher Gast

Am Montagmorgen stellte ein 78-Jähriger auf seinem Grundstück einen Mann fest, der da nichts zu suchen hatte. Wie sich herausstellte, überstieg dieser in der Nacht den Gartenzaun des Grundstückes oberhalb des Goetheparks und nächtigte auch da. Die Kommunikation mit dem ungebetenen Gast gestaltete sich sehr schwierig. Zum einen war der Pole der deutschen Sprache kaum mächtig, zum anderen machte der Mann auf die Polizisten einen sehr verwirrten Eindruck. Zur Untersuchung seines Zustandes wurde er in ein Krankenhaus verbracht.

