Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Apolda

ApoldaApolda (ots)

Ein 24-Jähriger trat am Donnerstag gegen 18:35 Uhr beim Vorbeigehen aus Wut gegen die Schaufensterscheibe eines leerstehenden Geschäftes in der Goldgasse, welche dadurch zu Bruch ging. Der Schaden wird auf 400 EUR geschätzt.

Am Donnerstag gegen 21:15 Uhr war ein 19-Jähriger mit seinem Pkw VW Passat in Pfiffelbach in der Willerstedter Straße in Richtung Willerstedt unterwegs, als plötzlich ein Reh die Fahrbahn queren wollte. Es kam zum Zusammenstoß. Das Reh verendete an der Unfallstelle, der Fahrer blieb unverletzt. An seinem Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von 500 EUR.

Ein weiterer Wildunfall ereignete sich Donnerstagabend gegen 22:45 Uhr auf der B87. Eine 32-jährige Fahrerin fuhr mit ihrem Pkw Opel Astra aus Richtung Apolda kommend in Richtung Rannstedt. Kurz hinter dem Abzweig Mattstedt sprang von rechts ein Reh auf die Fahrbahn. Ein Zusammenstoß konnte nicht mehr verhindert werden. Das Reh verendete noch an der Unfallstelle. Die Fahrerin blieb unverletzt. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von 500 EUR.

