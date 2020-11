Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Umfangreicher Drogenfund in der Weimarer Innenstadt

WeimarWeimar (ots)

Die Rauschgiftermittler der Kriminalpolizei Weimar wurden am Mittwoch, den 04.November 2020, in Weimar fündig. Bei einer Wohnungsdurchsuchung eines 28-Jährigen, welche durch das Amtsgericht Erfurt angeordnet wurde, haben die Beamten einen Stahltresor aufgefunden, der ihre Aufmerksamkeit auf sich zog. Auch der eingesetzte Rauschgifthund zeigte reges Interesse an dem verschlossenen Schrank, da aus diesem ein deutlicher Marihuanageruch nach außen drang. In Zusammenarbeit mit der Einsatzunterstützung Jena wurden das Zimmer des jungen Mannes und dessen Tresor genauestens untersucht. Nach Öffnung des Safes wurden darin mehr als 650g Marihuana, 125g Haschisch, sowie über 1600 Euro Bargeld aufgefunden. Der mutmaßliche Besitzer des Safes wurde in der Wohnung zunächst vorläufig festgenommen und wird am heutigen Tag dem Haftrichter vorgeführt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Telefon: 03641-81 1504

E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell