Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Vorfahrtsfehler endet mit Unfall

Saale-Holzland-KreisSaale-Holzland-Kreis (ots)

Zu einem Unfall zwischen zwei Pkw Seat kam es am Mittwoch, kurz nach 13:00 Uhr, in Stadtroda. Eine 28-Jährige befuhr die Jenaer Straße in Richtung Gernewitz. Ein 45-jähriger kam aus Richtung Ruttersdorf die Bürgelsche Straße entlang und wollte nach links, in Richtung Stadtzentrum, auf die Jenaer Straße einbiegen. Beim Abbiegevorgang missachtete dieser die Vorfahrtsberechtigte Seatfahrerin und es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. An beiden Pkw entstand Sachschaden.

