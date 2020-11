Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Tätliche Auseinandersetzung in Einkaufspassage

JenaJena (ots)

Kurz nach 19 Uhr teilte am Mittwoch ein Mitarbeiter der Einkaufspassage in der Goethestraße mit, dass dieser soeben von zwei männlichen Personen tätlich angegriffen wurden. Der 50-jährige Security-Angestellte erkannte beide Personen aus einer vergangenen Diebstahlshandlung wieder. Beim Ansprechen reagierten diese sofort aggressiv. Die Situation gipfelte darin, dass ein 14-Jähriger den 50-Jährigen mit einer Glasflasche bedrohte und am Finger verletzte. Der Täter, welcher im Vorfeld bereits bei einem anderen Sachverhalt in der Nähe polizeilich aufgefallen war, konnte in der Marktpassage angetroffen werden. Nach der Anzeigenfertigung wurde dieser in die Obhut seiner Betreuerin gegeben.

