Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Schranke zur Tiefgarage beschädigt

JenaJena (ots)

Am Mittwoch, gegen 17:00 Uhr, informierte ein Zeuge, dass sich mehrere Personen in einer Tiefgarage in der Krautgasse aufhalten würden. Darüber hinaus seien diese mit Motorrädern vor Ort, was nicht gestattet sei. Als die Polizeibeamten eintrafen konnten dann ca. 20 heranwachsende Personen festgestellt werden, welche auch drei Kleinkrafträder mit sich führten. Da die Schrankenanlage so konzipiert ist, dass eine Einfahrt nur mittels Pkw möglich ist, wurde diese in Augenschein genommen. Hierbei konnte sodann die beschädigte Schranke, welche aufgebogen wurde, festgestellt werden. Eine Anzeige wegen Sachbeschädigung war die Folge. Bei einem 16-Jährigen konnte zudem eine geringe Menge Betäubungsmittel festgestellt werden. Dieser muss sich nun wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.

