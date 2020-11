Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unachtsamkeit führt zum Unfall

JenaJena (ots)

Mittwochvormittag, kurz nach 10:30 Uhr, ereignete sich ein Auffahrunfall in der Straße vor dem Neutor in Jena. Ein 34-jähriger Fahrer eines Pkw VW wollte nach rechts in die Ebertstraße abbiegen. Da sich neben dem Fahrzeug ein Radfahrer befand, verringerte der Fahrer seine Geschwindigkeit entsprechend. Dies bemerkte ein hinter dem Pkw befindlicher 43-jähriger Kradfahrer zu spät und fuhr auf den Pkw auf. Glücklicherweise blieben alle Beteiligten unverletzt.

