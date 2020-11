LPI-J: Medieninformation der PI Weimar vom 05.11.2020

Landespolizeiinspektion Jena

Liebesbeweis

Vor dem Eingang eines Supermarktes in der Buttelstedter Straße bekundete eine unbekannte Person ihrer oder ihrem Angetrauten seine Liebe. In einer Größe von 5m x 0,8m hinterließ er oder sie den Schriftzug "Ich liebe Dich". Bei aller Romantik - es entstand ein Sachschaden von etwa 200 Euro.

Reifen zerstochen

Zum wiederholten Mal musste ein Mann aus Berlstedt die Räder seines Wagens wechseln lassen. Nachdem er beim ersten Mal noch davon ausging, dass er sich die Räder unglücklich platt gefahren hat, stellte er nun fest, dass Nägel in den Reifen steckten. Dessen nicht genug, wurde auch ein Reifen eines zweiten Autos aus dem Haushalt des 75-Jährigen beschädigt. Hinweise zur Tat oder zum unbekannten Täter nimmt die Polizei Weimar entgegen.

Kneipe war offen

Auf ein Ordnungswidrigkeitenverfahren müssen sich die Betreiber einer Kneipe in Kranichfeld einstellen. Polizisten kontrollierten gestern Abend das Objekt als in diesem die Beleuchtung noch an war. Hierbei stießen sie außer auf das Betreiberpaar auf vier weitere Gäste. Gemeinsam saßen alle an einem Tisch und nahmen das ausgeschenkte Bier zu sich. Es wurden keinerlei Abstände oder Schutzmaßnahmen eingehalten. Die Beamten verwiesen alle der Örtlichkeit und schlossen die Lokalität.

Betrunken auf dem Rad

Vorbildliches Verhalten könnte man einem 49-Jährigen unterstellen, nachdem dieser nach dem Genuss alkoholischer Getränke kein Kraftfahrzeug mehr führte, sondern auf das Fahrrad umstieg. Wahrscheinlich war ihm aber entfallen, dass man auch als Radfahrer an Regeln und Vorschriften gebunden ist. Zudem setzt man sich einer erhöhten Gefahr aus, wenn man nicht mehr in der Lage ist, sicher am Straßenverkehr teilzunehmen. So darf mit einer Alkoholkonzentration von mehr als 1,6 Promille auch kein Fahrrad mehr gefahren werden. Der Weimarer, der gestern Abend in der H.-Heine-Straße in eine Verkehrskontrolle geriet, wies in einem ersten Test knapp 1,7 Promille auf. Er muss mit einer Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr rechnen, wenn die Blutprobe diesen Wert bestätigt.

