Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Apolda

ApoldaApolda (ots)

In der Ortslage Darnstedt wurde am Mittwoch im Zeitraum von 07:00 Uhr bis 13:30 Uhr eine Geschwindigkeitskontrolle durchgeführt. Es wurden 224 Fahrzeuge gemessen und dabei 19 Verwarngeldverstöße festgestellt. Die maximal gemessene Geschwindigkeit lag bei 73 km/h bei erlaubten 50 km/h.

Am Mittwochmorgen wurde auf dem Heidenberg ein Kleinkraftrad einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der 52-jährige Fahrer händigte den Beamten seinen Führerschein aus. Bei der Überprüfung wurde festgestellt, dass der Führerschein zur sofort vollziehbaren Einziehung ausgeschrieben war. Da dem 52-Jährigen bereits seit Juli 2019 die Fahrerlaubnis unanfechtbar entzogen wurde, wird nun gegen ihn wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt.

Eine 66-jährige Fahrerin eines Pkw Hyundai war am Mittwoch gegen 13:30 Uhr gerade im Begriff vom Parkplatz der Gärtnerei in Kleinromstedt zu fahren, als sie einen von rechts kommenden Mercedes Sprinter übersah. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Am Pkw Hyundai entstand im Frontbereich rechts ein Schaden in Höhe von ca. 2000 EUR. Am Sprinter wurde die linke Fahrzeugseite beschädigt. Der Schaden wird auf 4000 EUR geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Polizeiinspektion Apolda

Telefon: 03644 541225

E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell