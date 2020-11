Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Stehendes Fahrzeug übersehen

Saale-Holzland-KreisSaale-Holzland-Kreis (ots)

Zu einem Unfall zwischen einem Dacia und einem Seat kam es am Dienstagabend, gegen 21:00 Uhr, in Kahla. Eine 34-Jährige fuhr in Richtung Rothenstein, als sie aufgrund einer Ampel anhalten musste. Ein 25-Jähriger bemerkte dies zu spät und fuhr auf den stehenden Pkw auf. Durch den Zusammenstoß wurde eine Person leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Der Pkw des Unfallverursachers war nicht mehr rollfähig, sodass dieser durch ein Abschleppunternehmen geborgen werde musste.

