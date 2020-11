Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Steinwürfe auf Reha-Zentrum

JenaJena (ots)

Mehre Scheiben des Reha-Zentrums in der Ebereschenstraße in Jena wurden in der Nacht von Montag auf Dienstag beschädigt. Unbekannte Täter schmissen vermutlich Steine gegen die Scheiben. Im unteren Bereich konnten mehrere Einschläge festgestellt werden. Im ersten Stock ist ein Fenster komplett gesplittert, allerdings hielt die Scheibe noch stand.

Hinweise nimmt die Polizei Jena unter 03641 - 810 entgegen.

