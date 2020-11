Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unachtsamkeit führt zum Zusammenstoß mit Straßenbahn

JenaJena (ots)

Glück im Unglück hatte eine 52-Jährige am Dienstagnachmittag in Jena. Die Frau war mit ihrem Vater in der Karl-Marx-Allee unterwegs, als sie den Gleisbereich der Straßenbahn betrat, um diese zu überqueren. Da sie hierbei aber auf ihren Vater achtete, bemerkte die Frau die herannahende Straßenbahn nicht. Folglich kam es zum Zusammenstoß. Die 52-Jährige wurde glücklicherweise nur leicht verletzt und anschließend medizinisch im Klinikum behandelt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Telefon: 03641-81 1504

E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell