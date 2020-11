Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Vandalismus an der Kirche

JenaJena (ots)

Am Dienstag wurde der Polizei eine Sachbeschädigung an der Friedhofskirche im Philosophenweg in Jena gemeldet. Unbekannte haben in der Zeit von Montagabend bis Dienstagnachmittag am Haupteingang insgesamt vier Graffiti angebracht, welche aktuellen Bezug zu den Geschehnissen in Wien haben. Weiterhin haben die Täter die Haupteingangstür zugeschraubt und mit einer unbekannten Substanz verklebt, bevor sie unerkannt flüchten konnten. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweise nimmt die Polizei Jena unter 03641 - 810 entgegen.

