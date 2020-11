LPI-J: Medieninformation der PI Weimar vom 4.11.2020

Landespolizeiinspektion Jena

Mit Haftbefehl gesucht

Als gestern Vormittag Polizisten der PI Weimar in der Stadt auf Streife waren, sahen sie einen polizeibekannten 37-Jährigen. Ihnen war bekannt, dass gegen den Weimarer ein Haftbefehl des Amtsgerichtes vorlag. Der Mann wurde vorläufig festgenommen und zur weiteren Entscheidung dem Gericht vorgeführt.

Totes Pony verschwunden - Zeugen gesucht

In der Nacht zum vergangenen Freitag verstarb in Heichelheim ein weißes Shetlandpony. Am Montag erschien nunmehr das zuständige Veterinäramt auf dem Hof und musste feststellen, dass das tote Tier nicht mehr da war. Der Besitzer gab an, dass Unbekannte das Pferd aus dem offenen Transporter entwendet haben und er das Tier somit nicht zur ordnungsgemäßen Entsorgung bringen konnte. Zum ungeklärten Verschwinden des Shettys sucht die Polizei Weimar nun Hinweise. Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten sich an die PI Weimar unter 03643/882-0 oder per mail pi.weimar@polizei.thueringen.de zu wenden.

Mehrfach aufgefahren

Am Dienstagmittag kam es in Bad Berka zu einem Auffahrunfall, nach dem eine 67-jährige Frau im Krankenhaus behandelt werden musste. Weil er die Verkehrssituation zu spät erfasste, fuhr ein 68-jähriger Mann aus Bad Berka in der Blankenhainer Straße mit seinem Audi auf den Mercedes einer 31-jährigen Blankenhainerin auf. Offensichtlich gesundheitliche Probleme des 68-Jährigen waren die Ursache dafür, dass es nicht bei dem einmaligen Zusammenstoß blieb. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr der Mann auf einer Strecke von 200 Metern mindestens sieben Mal auf den Mercedes auf, bevor er zum Stehen kam. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von jeweils 10.000 Euro. Der Führerschein des Mannes wurde vorerst sichergestellt. Die zuständige Behörde muss nun über die Fahrtauglichkeit des Mannes entscheiden.

Verkehrskontrolle

Mit dem Schulbeginn nach den Herbstferien führten Beamte der Polizei Weimar verstärkt Verkehrskontrollen vor Schulen durch. So achteten die Beamten vor der Fürnberg- und der Pestalozzi-Grundschule auf die Einhaltung der gültigen Verkehrsregeln. Das Resümee an beiden Örtlichkeiten war durchweg positiv; so blieb es bei Gesprächen und Hinweisen.

