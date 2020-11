LPI-J: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Apolda

Landespolizeiinspektion Jena

Vom Montag zum Dienstag wurde in eine Gartenlaube sowie in einen daneben befindlichen Schuppen in der Kleingartenanlage Schafstränke in Apolda eingebrochen. Der oder die Täter hebelten jeweils die Eingangstüren auf und entwendeten aus dem Inneren eine Makita Elektro-Kettensäge, ein Makita Baustellenradio, einen Winkelschleifer, drei Modellbahnloks, eine Modell-Rangierlok, drei Modell-Personenwagen, zwei Modell-Güterwagen sowie einen Modellbahn-Transformator. Der Wert der entwendeten Gegenstände wird auf 2675 EUR geschätzt. Der Schaden an den beiden Türen wird mit 300 EUR angegeben.

Bei einer Geschwindigkeitskontrolle in der Ortslage Rödigsdorf wurden am Dienstag im Zeitraum von 07:00 Uhr bis 13:45 Uhr insgesamt 1088 Fahrzeuge gemessen. Davon wurden 17 Verwarngeld- und zwei Bußgeldverstöße festgestellt. Die maximal gemessene Geschwindigkeit lag bei 80 km/h bei erlaubten 50 km/h.

Auf der Landstraße zwischen Apolda und Kleinromstedt kam es am Dienstagabend zu einem Wildunfall. Ein 45-jähriger Fahrer eines Pkw Opel fuhr in Richtung Kleinromstedt, als plötzlich ein Reh von links auf die Fahrbahn sprang. Der Fahrer konnte einen Aufprall nicht mehr verhindern. Das Reh verendete an der Unfallstelle. Der Fahrer blieb unverletzt. Am PKW entstand im Frontbereich Sachschaden in Höhe von 3000 EUR. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden.

