Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Abbiegeunfall in Winzerla

JenaJena (ots)

Am Montag ereignete sich, gegen 17:00 Uhr, ein Verkehrsunfall in der Rudolstädter Straße. Ein 33-jähriger Kradfahrer wollte an der Ampelanlage Rudolstädter Straße/ Winzerlaer Straße geradeaus in Richtung Zentrum fahren. Eine entgegenkommende 38-jährige Fahrerin eines Pkw Skoda übersah das Motorrad bei ihrem Abbiegevorgang, sodass es zum Zusammenstoß kam. Der Kradfahrer erlitt hierbei leichte Verletzungen. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

