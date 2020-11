Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: 28 Autos beschädigt

JenaJena (ots)

Montagmorgen meldeten sich mehrere Fahrzeugbesitzer und teilten Beschädigungen an ihren Autos mit. Im Stadtviertel Jena West vergingen sich unbekannte Täter in der Nacht vom Sonntag zum Montag an mehreren abgeparkten Pkw. So wurde unter anderem im Lommerweg bei insgesamt 15 Fahrzeugen mit einem spitzen Gegenstand der Lack zerkratzt. An zwei Fahrzeugen brachten die Täter zudem nationalfeindliche Symbole auf. In der Ebertstraße sowie der angrenzenden Naumann- und Beethovenstraße beschädigten unbekannte Täter von 13 abgestellten Fahrzeugen die Außenspiegel. Der Sachschaden wird aktuell auf insgesamt ca. 14.000,- Euro beziffert. Ob die Taten, auch aufgrund der räumlichen Nähe, im Zusammenhang stehen ist nunmehr Gegenstand der Ermittlungen.

Hinweise nimmt die Polizei Jena unter 03641 - 810 entgegen.

