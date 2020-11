Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Garagen aufgebrochen

Saale-Holzland-KreisSaale-Holzland-Kreis (ots)

In der Ortslage Rutha verschafften sich zwischen Sonntagmittag und Montagmorgen unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einer Garage des dort befindlichen Garagenkomplexes. Aus dieser entwendeten die Täter zwei Radiogeräte. An zwei weiteren Garagen konnten ebenso Hebelspuren an den Vorhängeschlössern festgestellt werden, wobei das Öffnen hierbei nicht gelang.

