Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Medieninformation der PI Weimar vom 03.11.2020

WeimarWeimar (ots)

Werkzeug entwendet

Im Verlauf des vergangenen Wochenendes verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einem Firmengelände in Weimar Nord. Hier entwendeten sie eine Rüttelplatte und einen Bohrhammer im Gesamtwert von etwa 2.500 Euro. Das Beutegut war auf einem Baufahrzeug, mit einer Kette gesichert, abgelegt. Es ist davon auszugehen, dass die Täter mit einem Fahrzeug die Beute abtransportierten. Im gleichen Zeitraum brachen Unbekannte den Baucontainer auf einer Baustelle in der Tiefurter Allee auf. Aus diesem wurde ein Industriesauger im Wert mehrerer hundert Euro entwendet. In beiden Fällen gibt es keine Hinweise auf die Täter.

Hausfriedensbruch

Polizeibeamte vernahmen gestern Abend in einem in Sanierung befindlichen leerstehenden Haus in der Altstadt Geräusche. Als sie den Geräuschen nachgingen, trafen sie auf insgesamt vier Personen, die hier zusammenkamen und es sich gemütlich gemacht hatten. Die vier 14-19 jährigen Jungen müssen nun mit einer Anzeige wegen Hausfriedensbruches rechnen. Zusätzlich wird wegen des Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz ermittelt, da sie gegen die derzeit gültigen Regularien verstießen.

Gegen Auto gefahren

Am frühen Montagnachmittag befuhr ein 58-jähriger Mann mit seinem Fahrrad die Jenaer Straße in stadtauswärtige Richtung. Hier stieß er gegen einen am Fahrbahnrand abgestellten Transporter. Der Weimarer stürzte und zog sich leichte Verletzungen im Gesicht zu. Wie er den Polizisten vor Ort sagte, sei ihm durch eine Windböe die Mütze ins Gesicht gerutscht. In dem kurzen Moment, in dem seine Sicht beeinträchtigt war, stieß er gegen das Fahrzeug.

Mit Graffiti beschmiert

Vermutlich wurde durch unbekannte Sprayer in der Nacht von Freitag zu Samstag die Mauer zu einem Hof eines Mehrfamilienhauses in der Bertuchstraße besprüht. Das Graffiti hat Ausmaße von 6 x 2 Metern. Bei den Sprayern handelt es sich augenscheinlich um Anhänger eines Fußballclubs. Die Höhe des entstandenen Schadens konnte noch nicht beziffert werden.

