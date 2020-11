Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Apolda

ApoldaApolda (ots)

Als Polizeihauptkommissar Krause meldete sich am Montagmittag ein junger Mann bei einer 82-jährigen Niederroßlaerin telefonisch und teilte ihr mit, dass unweit ihrer Wohnadresse zwei ausländische Personen festgenommen wurden. Der Anrufer fragte die Dame hartnäckig nach ihren Wertgegenständen wie Bargeld und Schmuck aus. Die 82-Jährige gab mehrfach zu verstehen, keine Wertgegenstände zu besitzen und beendete das Gespräch.

Zu einem Wildunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen kam es am Montagabend auf der Straße zwischen Kleinromstedt und Isserstedt, vor dem Abzweig Vierzehnheiligen. Ein Reh überquerte die Fahrbahn und wurde zuerst von einem Pkw Peugeot erfasst, dessen Fahrerin gerade in Richtung Isserstedt unterwegs war. Durch den Aufprall wurde das Reh in den Gegenverkehr geschleudert. Hier kollidierte es mit einem Pkw Skoda des 31-Jährigen. Beide Fahrzeugführer blieben unverletzt. An ihren Fahrzeugen entstanden geringe Sachschäden im Frontbereich.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Polizeiinspektion Apolda

Telefon: 03644 541225

E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell