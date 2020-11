Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Fensterscheibe beschädigt

JenaJena (ots)

Sonntagabend, gegen 18:30 Uhr, bemerkte ein 52-jähriger Mieter einer Wohnung in der Dammstraße ein Knallgeräusch an seinem Küchenfenster. Bei der Nachschau stellte dieser sodann eine geborstene Scheibe seines Küchenfensters sowie ein mittiges Loch in dieser fest. Unbekannte Täter warfen mit Kieselsteinen gegen die Scheibe, bis diese zu Bruch ging. Der entstandene Sachschaden wird mit 200,- Euro beziffert.

Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Jena unter 03641 - 810 entgegen.

