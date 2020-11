Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Keller aufgebrochen

Saale-Holzland-KreisSaale-Holzland-Kreis (ots)

Sonntag, in den Nachmittagsstunden, bemerkte eine Mieterin eines Wohnhauses im Breiten Weg in Stadtroda, dass sich Unberechtigte gewaltsam Zutritt zum Mehrfamilienhaus verschafft hatten. In der weiteren Folge griffen die Täter zielgerichtet den Keller eines 34-jährigen Mieters an, indem diese mit einem unbekannten Hebelwerkzeug die Holztür zum Keller öffneten. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten die Täter zwei ältere Laptops, welche jedoch nicht mehr funktionsfähig waren. Ob die Täter in dem Kellerabteil weiteres Stehlgut erwarteten, kann nicht ausgeschlossen werden. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

