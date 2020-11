Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Simson entwendet

Saale-Holzland-KreisSaale-Holzland-Kreis (ots)

Sonntagmorgen, gegen 10:00 Uhr, bemerkte ein 16-jähriger Halter eines Kleinkraftrades Simson, dass dieses entwendet wurde. Der Besitzer nächtigte bei einem Bekannten in der Schorndorfer Straße in Kahla und stellte sein Moped am Samstagabend vor dem Haus ab. In der Nacht von Samstag zu Sonntag entwendeten sodann unbekannte Täter das Moped und entfernten sich unerkannt.

Hinweise zur Tat nimmt die Polizeiinspektion Saale-Holzland unter 036428 - 640 entgegen.

