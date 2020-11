Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Apolda

ApoldaApolda (ots)

Bei einer Geschwindigkeitskontrolle in der August-Bebel-Straße in Apolda, wurden am Freitag im Zeitraum von 11:00 Uhr bis 18:30 Uhr insgesamt 812 Fahrzeuge gemessen. Davon wurden 50 Verwarngeld- und ein Bußgeldverstoß festgestellt. Die maximal gemessene Geschwindigkeit lag bei 52 km/h bei zulässigen 30km/h.

Ein 18-Jähriger wurde in der Halloweennacht offensichtlich Opfer einer "sauren" Überraschung. Die beiden Außenspiegel seines PKW Citroen, welcher in der Unruhstraße unterhalb des ehemaligen Verkehrsgartens parkte, wurden mutwillig abgetreten. Bevor der Täter in unbekannte Richtung flüchtete, hinterließ er einen Kürbis auf dem Fahrzeug. Der Schaden wird auf 500 EUR geschätzt.

