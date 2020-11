Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Medieninformation der PI Weimar Wochenende vom 30.10.2020- 01.11.2020

WeimarWeimar (ots)

Zeugen gesucht In den Morgenstunden des 30.10.20 kam es zu einem Unfall zwischen einem Radfahrer und einem unbekannten Pkw-Fahrer. Ein 57- Jähriger Mann fuhr mit seinem Fahrrad die Landstraße von Tannroda kommend in Richtung Blankenhain. Ca. 200 m vor der Ortslage Schwarza wurde der Radfahrer von einem Pkw überholt. Aufgrund eines zu geringen Seitenabstands, streifte der Pkw den Radfahrer. Der 57- Jähriger kam dadurch zu Fall und wurde leicht verletzt. Der unbekannte Pkw Fahrer entfernte sich pflichtwidrig. Wer sachdienliche Hinweise zum Pkw machen kann, wendet sich bitte beider PI Weimar unter 03643/8820.Der Unfall ereignete sich in einem Zeitraum von 06:00 Uhr- 06:30 Uhr. Brand einer Gartenlaube Samstagabend kam es in einer Gartenanlage in der Georg-Haar-Straße in Weimar zum Ausbruch eines Brandes. Die Weimarer Feuerwehr und Polizei kamen sofort zum Einsatz. Aus noch ungeklärter Ursache brach das Feuer in einer der Gartenlaube aus und schlug auf zwei weitere Gartenparzellen über. Zwei der drei Gartenhäuser wurden durch den Brand komplett zerstört. Der Sachschaden beläuft sich derzeit auf ca. 30.000 Euro. Die Kriminalpolizei übernimmt die Ermittlungen. Verkehrskontrollen Am Abend des 30.10.2020 wurde in der Ortslage Kranichfeld der Fahrer eines PKW VW einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei dem 33-jährigenMann verlief ein Drogenvortest positiv auf Cannabis. Samstagabend wurde in Bad Berka ein 21- Jähriger Honda Fahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Ein freiwillig durchgeführter Drogentest verlief ebenfalls positiv auf Cannabis. Nach Durchführung von Blutentnahmen werden Anzeigen wegen des Verdachts des Fahrens unter berauschenden Mitteln gefertigt.

