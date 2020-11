LPI-J: Pressemitteilung der PI Apolda vom 01.11.2020

Landespolizeiinspektion Jena

Sachbeschädigung an Kfz.

In der Nacht vom 30.10.2020 zum 31.10.2020 beschädigten unbekannte Täter einen Pkw Seat. Das Fahrzeug stand zur genannten Zeit ordnungsgemäß verschlossen und gesichert in Eberstedt, Dorfstraße. Die Täter traten gegen den rechten Außenspiegel. Dabei platzte die Verkleidung ab und der im Spiegel angebrachte Blinker bekam mehrere Risse. Es entstand ein Schaden von ca. 200,- Euro.

Vereinsheim beschädigt

In der Zeit vom 24.10.2020 bis zum 31.10.2020 beschädigten unbekannte Täter das Vereinsheim in Darnstedt. Das Glasgehäuse der Außenlampe wurde beschädigt und eine Fensterscheibe im Bereich des Hintereingangs eingeschlagen. Der entstandene Schaden beträgt ca. 300,- Euro.

Ohne Versicherungsschutz gefahren

Am 01.11.2020, 00:10 Uhr wurde der 49 Jahre alte Fahrer eines Kfz. in Apolda, Buttstädter Straße kontrolliert. Der Fahrer führte ein Kleinkraftrad mit. Im Rahmen der Kontrolle stellten die eingesetzten Beamten fest, dass sich am Kleinkraftrad ein Versicherungskennzeichen aus dem Jahr 2017 befand. Einen aktuellen Versicherungsschutz konnte der Fahrer nicht vorlegen. Eine Anzeige wegen Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz wurde aufgenommen.

Wildunfall

Am Samstag, 31.10.2020, 13:50 Uhr, ereignete sich ein Unfall auf der B87. Die Fahrerin eines Pkw Skoda befuhr die B87 aus Oberroßla kommend. Ca. 400 m nach Oberroßla sprang ein Reh auf die Fahrbahn. Die verantwortliche Fahrzeugführerin konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Beim Unfall wurden keine Personen verletzt. Am Pkw Skoda wurde der vordere Stoßfänger beschädigt. Der Schaden beträgt ca. 1000,- Euro.

