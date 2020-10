Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Meldungen aus dem Saale-Holzland-Kreis

Saale-Holzland-Kreis

250 Euro Bargeld und diverse Schmerztabletten, in bisher unbekannter Menge, wurden in der Nacht von Donnerstag auf Freitag aus einer Apotheke in Dorndorf-Steudnitz entwendet. Gegen 02:15 Uhr lief bei einer Mitarbeiterin der Alarm auf dem Handy auf, sodass sich diese unverzüglich auf den Weg zu ihrer Arbeitsstelle machte. Vor Ort fand sie aber nur noch die aufgebrochene Apotheke vor. Unverzüglich informierte die Zeugin die Polizei. Unbekannte Täter hebelten ein Fenster auf und gelangten so ins Innere des Objektes. Hier entwendeten die Unbekannten zwei Registrierkassen mit dem Bargeld und die Schmerztabletten, bevor die Täter unerkannt entkommen konnten.

In Hermsdorf haben unbekannten Täter, aus einem Gemeinschaftskeller in der Friedenssiedlung, ein hochwertiges Fahrrad entwendet. Am Donnerstag, gegen 11:00 Uhr, teilte die 78-jährige Besitzerin der Polizei mit, dass ihr 3000 Euro teures E-Bike verschwunden sei. Das Fahrrad selbst war noch mit einem Schloss gesichert, was die Täter aber nicht abhalten konnte. Diese legten sogar noch die Regenjacke der Eigentümerin, welche sich in einem Fahrradkorb befand, säuberlich auf das angrenzende Fahrrad eines Nachbarn, bevor sie unerkannt mit ihrer Beute flüchteten. An der Zugangstür zum Keller konnten keinerlei Aufbruchspuren gefunden werden. Nach Angaben der 78-Jährigen sei diese aber immer verschlossen.

Mit 1,22 Promille wurde am Donnerstagabend ein 28-Jähriger in Kahla einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der junge Mann war mit seinem Vito auf der Bibraer Landstraße unterwegs, als ihn die Polizeibeamten anhielten. Es folgten eine Blutentnahme im Krankenhaus, die Beschlagnahme des Führerscheines und eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr. Ebenfalls mit einem Promillewert von 1,22 wurde am Donnerstag, gegen 21:00 Uhr, ein 38-Jähriger in Stadtroda kontrolliert. Auch hier wurde mit dem Mann eine Blutentnahme angeordnet und durchgeführt, sein Führerschein beschlagnahmt. Neben der Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr erwartet den Mann auch noch eine Anzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis. Der 38-Jährige war mit einem Fahrzeuggespann unterwegs, ohne im Besitz der ausreichenden Führerscheinklasse zu sein, um dies im öffentlichen Verkehrsraum führen zu dürfen.

