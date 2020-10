Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Medieninformation der PI Weimar vom 30.10.2020

WeimarWeimar (ots)

Paketzusteller leicht verletzt

Leicht verletzt wurde gestern ein 28-jähriger Mann als er in Nohra ein Päckchen ausliefern wollte. Nachdem der Zusteller den Hof des Adressaten betrat, wurde er von dessen Hund angesprungen. Hierbei wurde der Mann am Bein leicht verletzt.

Drogen gefunden

In Weimar Nord unterzogen Beamte der PI Weimar am Donnerstagabend einen Mann einer Personenkontrolle. Hierbei wurden bei dem 36-Jährigen geringe Mengen Drogen aufgefunden und folglich sichergestellt.

In Garten eingebrochen

In Troistedt brachen Unbekannte in eine Parzelle einer Gartenanlage ein. Auf noch nicht bekannte Weise verschafften sich der oder die Täter gewaltsam Zutritt zum Gartenhaus und entwendeten aus diesem diverse Lebensmittel und das TV-Gerät. Zudem ließen die Täter auch die im Garten angebrachte Wildkamera mitgehen. In Summe machten die Einbrecher Beute im Wert von etwa 800 Euro und verursachten zusätzlich einen Schaden in Höhe von ca. 400 Euro.

Verkehrskontrollen

Im Verlauf des gestrigen Donnerstags mussten nach Verkehrskontrollen mehrere Anzeigen erstattet werden. In der Karl-Haußknecht-Straße wurde der Fahrer eines Suzukis kontrolliert. Hierbei stellten die Beamten fest, dass der 29-Jährige vor Fahrtantritt sowohl Drogen als auch Alkohol konsumiert hatte. Die Auswertung der entnommenen Blutprobe wird Aufschluss über die jeweiligen Mengen bringen. In Buttelstedt geriet eine 33-jährige Erfurterin in eine Verkehrskontrolle. Die Audi-Fahrerin konnte aber keine Fahrerlaubnis vorweisen. In der Coudraystraße wurde der Fahrer eines Kleinkraftrades einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei dem 19-jährigen Weimarer verlief ein Drogenvortest positiv. In Weimar eingesetzte Beamte aus Jena führten auf dem Stadtring eine Kontrolle mit dem Fahrer eines VW durch. Im Fond des Fahrzeuges roch es nach Alkohol. Der mit dem 39-Jährigen durchgeführte Atemalkoholtest ergab einen Wert von fast 0,6 Promille.

